Incidenti stradali: in Sardegna 4 morti in due scontri frontali e tre nel Tarantino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tragedia della strada in Sardegna. Scontro frontale tra due automobili: è morto anche un neonato di 3 mesi che era sul sedile posteriore con la mamma,deceduta E' successo sulla SS 125 in località Cala Liberotto nel Comune di Orosei. Due feriti gravi. Altro scontro frontale sulla SS 291 Sassari-Alghero: due i morti, tre feriti, tra cui una bambina. Nel Tarantino, tre morti e tre feriti in un incidente sulla statale 100 all' altezza di Mottola. Sullo stesso tratto sono morti, a novembre, tre militari. - (PRIMAPRESS)