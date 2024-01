Pesaro taglia il nastro della Capitale italiana della cultura 2024 con Sergio Mattarella

(PRIMAPRESS) - PESARO - Taglio del nastro per Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Paolo Bonolis apre la diretta che segna l’apertura dell’anno della città marchigiana con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A dare il benvenuto al Capo dello Stato le esecuzioni dell’Inno d’Italia, il Music For Freedom, è il crescendo rossiniano conl’Inno alla Pace e la Gazza Ladra dell’Olimpia Orchestra, un organico di 50 musiciste provenienti da ogni parte d’Italia ed Europa, diretta da Francesca Perrotta. Mattarella accolto dagli applausi del Vitrifrigo Arena di Pesaro. Il saluto del sindaco di Matteo Ricci rivolto al presidente Mattarella. "Oggi siamo qui per raccontare la natura della cultura. Sfida cultura con quello della sostenibilità. Noi lo racconteremo attraverso le nostre peculiarità ma anttracerso le sfide tecnologiche. Ma rilanceremo la cultura della Pace perché non possiamo rassegnarci alla guerra". "Noi orgogliosi di Paese di Provincia ma non provinciali. l'Italia è fatto di piccoli centri e va ricucita non differenziata".

Poi il microfono per il benvenuto passa al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli: le Marche sono terrà di cultura e personaggi che l'hanno fatto grande con la capacità di guardare verso il futuro. Il progetto di Pesaro 2024 si fonda sul concetto della natura della cultura. Sarà un anno straordinario per Pesaro e tutte le marche.

L'assessore alla Bellezza, Daniele Vimini: "Ci siamo. Pesaro arriva forte di un percorso di consapevolezza del suo patrimonio. La rete dei musei si arricchito spaziando sul territorio.