Pesaro: domani l’accensione della Biosfera. Weekend a tutto Rossini per il compleanno del compositore

(PRIMAPRESS) - PESARO - Un piccolo problema tecnico per l'audio non ha consentito di "accendere" la Biosfera, l'enorme installazione digitale con 3milioni di led realizzata in collaborazione con la Casa delle nuove tecnologie. Ma è solo rimandata a domani 24 febbraio sempre a Piazza del Popolo. Tuttavia il primo fine settimana dedicato al compleanno di Gioacchino Rossini, in una Pesaro partita con il suo programma di eventi per la Capitale italiana della cultura 2024, è stato un pieno di musica con la guida del Rossini Opera Festival (ROS). L'anniversario della nascita del compositore marchigiano in realtà è il prossimo 29 febbraio ma Casa Rossini e la sua Sala Osmilde Gabicci sono stati meta di visite per i mini concerti coordinati da Francesca Matacena/CIMP.

Il respiro è internazionale fin dal primo momento musicale con giovani musicisti e i loro canti da paesi di tutto il mondo eseguiti come dono per il Compleanno del Cigno di Pesaro: Aida Zhakhanbek e Aiya Rakhimova (Kazakhstan), Mari Batilashvili (Georgia), Vicente Muñoz (Cile), Lifei Wang (Cina), Okyung An e Dongjae Son (Corea del Sud), Hiromi Kurusaki (Giappone), Katerina Chebotova (Ukraine). Ad eseguire le note di Rossini: Emanuele Pellegrini ad interpretare ‘La Danza’ (più conosciuta come tarantella) sicuramente il brano di Rossini più eseguito nel mondo. - (PRIMAPRESS)