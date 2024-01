Pesaro: domani 8 gennaio la presentazione del concerto Music for Freedom al Teatro Rossini

(PRIMAPRESS) - PESARO - Con il via dato dal CaterCapodanno, la città di Pesaro ha dato inizio al suo programma di Capitale italiana della Cultura 2024. Domani 8 gennaio (Ore 11) nella sala del Consiglio comunale, si terrà l’incontro dell’Orchestra Olimpia e della Afghan Youth Orchestra con la stampa per presentare i musicisti che saliranno sul palco del Teatro Rossini il giorno successivo, alle 21, per il concerto Music For Freedom.

Interverranno: Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza; Ahmad Sarmast, fondatore e direttore di Afghanistan National Institute of Music; Roberta Pandolfi e Francesca Perrotta, direzione artistica e musicale dell’Orchestra Olimpia, Tiago Moreira da Silva, direttore d'orchestra e direttore di AYO (Afghan Youth Orchestra). - (PRIMAPRESS)