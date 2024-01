Pesaro 2024 archivia la prima giornata da Capitale della cultura con l’apertura di Mattarella sino alla musica di Rosa Chemical

(PRIMAPRESS) - PESARO - La città marchigiana archivia la sua prima giornata di apertura del programma di Capitale italiana della cultura con la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al Vitrifrigo Arena gremito di sindaci e studenti per poi dare spazio alla musica con Max Gazzè, ballando con l'Orchestra Casadei fino a sfidare un vento di tramontana sulle note di Rosa Chemical.

"Tanti verranno a Pesaro per conoscere il vostro patrimonio storico-artistico. E' una conseguenza di quella circolarità della cultura che non sopporta restrizioni o confini,che pretende il rispetto delle opzioni di ogni cittadino, che respinge la pretesa,di pubblici poteri o grandi corporazioni, di indirizzare le sensibilità verso il monopolio di un pensiero unico". Aveva detto in mattinata il presidente Mattarella all'inaugurazione. "E' la pluralità delle culture" che rende "inimitabile la nostra identità".



