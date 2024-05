New York: Mattarella apre oggi al Palazzo di Vetro i lavori di “Pace, Giustizia ed Istituzioni forti”

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Quest'oggi lunedì 6 maggio, il Presidente Mattarella sarà al Palazzo di Vetro dell'Onu a New York per aprire i lavori della Conferenza sullo stato di attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 16 “Pace, Giustizia ed Istituzioni Forti”. L’evento è organizzato dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite, dal Segretariato dell'Onu e dall'Idlo (International Development Law Organization), nell’ambito dell’Agenda Onu 2030. Mattarella che è giunto ieri negli Usa, tornerà in giornata al Palazzo di Vetro per un colloquio con il Segretario generale Guterres dove conflitto in MediOriente ed Ucraina saranno centrali. Domani, invece, terrà un intervento di fronte all'Assemblea Generale dal titolo: "Italia, Nazioni Unite e multilateralismo per affrontare le sfide comuni". - (PRIMAPRESS)