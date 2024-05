Quirinale: consegnati da Mattarella 29 attestati di Alfieri della Repubblica a “Passione e impegno civile”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Siete testimoni di solidarietà.Espressione di passione sociale,impegno civile". Così il Presidente Mattarella,pre- miando gli Alfieri della Repubblica. "La vita sociale è rispetto delle regole, ma anche responsabilità verso gli altri, oltre alla consapevolezza dei propri diritti", dice Mattarella. "L'individualismo può diventare una prigione. Gli altri non vanno considerati estranei, addirittura ostili". La solidarietà è "la principale fonte di sicurezza collettiva" e "la pace si costruisce a partire dalla vita di tutti i giorni". I 29 Attestati, consegnati da Mattarella per le azioni di volontariato, gli esempi di cittadinanza attiva, così come le storie di ragazzi che hanno saputo trasformare la passione per la scrittura o per le scienze in un “ponte” per ridurre le disuguaglianze. I casi scelti non costituiscono tuttavia esempi di azioni rare, ma sono rappresentativi di comportamenti diffusi, di solidarietà spontanea: azioni e sentimenti da incoraggiare per diffondere tra i giovani quei valori che possono consentire loro di farsi costruttori di un futuro sostenibile, adulti consapevoli dell’importanza della solidarietà in un mondo attraversato da conflitti, cambiamenti climatici, crisi ambientali. - (PRIMAPRESS)