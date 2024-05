Quirinale: la risposta all’antisemitismo di Mattarella: “Italia e Israele uniti da legame profondo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo le parole di un aumento dell'antisemitismo denunciato ieri dalla senatrice a vita Liliana Segre, questa mattina è il Capo dello Stato, Sergio Mattarella ad intervenire per ricordare come Italia e Israele "sono uniti da un legame profondo, fondato su valori comuni e cresciuto nel tempo grazie a un'ampia collaborazione per il benessere dei nostri popoli e una sempre più profonda conoscenza reciproca". Così si è espresso il presidente Mattarella parlando all'omologo Herzog per il Giorno dell'indipendenza israeliana. "Grandissima preoccupazione", "diritto inalienabile a esistere" di Israele, condanna per "atroce attacco" del 7/10 ma Mattarella si affretta a caldeggiare la "indispensabile immediata cessazione delle ostilità". Fermare il ciclo violenza con un dialogo per la soluzione a due Stati che non appare così lontana dai desiderata di israeliani e palestinesi che non condividono le scelte di Netanyhau ed Hamas. - (PRIMAPRESS)