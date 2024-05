Meteo: ancora allerta arancione in Veneto, gialla in Lombardia. Temporali anche nel centro-sud

(PRIMAPRESS) - ROMA - Meteo con piogge e temporali anche oggi su diverse regioni dell'Italia. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per diverse zone del Veneto e dell'Emilia-Romagna. Diramata l'allerta gialla per Lombardia, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Le piogge tornano a investire le aree del Nord già colpite nei giorni scorsi da esondazioni e allagamenti. Previsti forti rovesci anche sul Centro e sulle aree appenniniche. Via via, nel corso della giornata, la nuvolosità si estenderà su vaste aree del Paese. Piogge anche sui rilievi della Campania. - (PRIMAPRESS)