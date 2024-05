Giornata contro omofobia, Mattarella: “L’intolleranza è una lacerazione alla convivenza democratica”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "L'intolleranza per il diverso,l'indifferenza di fronte alle compressioni delle altrui libertà, costituiscono lacerazioni alla convivenza democratica".Così il Capo dello Stato, Mattarella, nella Giornata Internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. In oltre 60 Paesi l'omosessualità è punita, e in alcuni ancora si rischia persino la pena di morte", ricorda il Presidente. "I principi di eguaglianza e non discriminazione, sanciti dalla Costituzione, sono un presupposto imprescindibile per il progresso". - (PRIMAPRESS)