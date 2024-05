Funerali Franco Di Mare: oggi la cerimonia nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terranno oggi alle 14 i funerali dell'ex inviato e conduttore della Rai,Franco Di Mare, nella Chiesa degli artisti in piazza del Popolo a Roma. La figlia e la moglie del giornalista, che aveva lavorato a lungo in Rai ed è morto a 68 anni per un tumore causato da possibile inalazione di particelle di amianto. Lo stesso giornalista parlando della malattia aveva raccontato le possibili cause che l'avevano originata ed ora moglie e figlia promettono di "continuare la battaglia per il riconoscimento di malattia professionale". - (PRIMAPRESS)