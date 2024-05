Anniversario delitto Moro: Mattarella, La Russa e Fontana depongono una corona in via Caetani a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella ha deposto una corona in via Caetani, a Roma, per l'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro ad opera delle Br. Con lui i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. Le massime autorità si sono recate al Senato per la Cerimonmia del Giorno della memoria per le vittime di terrorismo e stragi. "Il 9 maggio una data che ha segnato la memoria e la coscienza della Nazione", scrive la premier Meloni,ricordando oltre a quello di Moro gli omicidi di Peppino Impastato e Rosario Livatino. - (PRIMAPRESS)