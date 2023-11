Nassyria: la giornata del ricordo della strage con i messaggi di Mattarella e Meloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La Giornata del ricordo dedicata ai Caduti, militari e civili, nelle missioni internazionali per la pace, ricorre nel ventesimo anniversario della strage di Nassiriya, ove, a causa di un vile attentato, morirono 19 italiani tra soldati, carabinieri e civili. Il sentimento del lutto ci accompagna in questo giorno in cui la Repubblica rivolge il suo pensiero ai tanti feriti e caduti nelle missioni che l’Italia ha sviluppato in questi anni a servizio della comunità internazionale e dei diritti dei popoli, insieme all’espressione della solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel messaggio inviato al ministro della Difesa, Crosetto.

Dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni il messaggio di profonda riconoscenza agli uomini della Difesa: "Venti anni ci separano dalla terribile strage di Nassiriya. Venti anni da quel vile e brutale attentato in cui moriro- no 19 italiani. In questa Giornata, de- dicata al ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, l'Italia onora e ricorda tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la pace e la sicurezza della nostra Nazione e del mondo". Così il premier, Giorgia Meloni su X. "A loro,e a quanti ogni giorno sono impegnati nelle aree più travagliate, va la nostra profonda riconoscenza". - (PRIMAPRESS)