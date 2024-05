Roma: oggi a Palazzo Chigi, la premier Meloni partecipa alla riunione del Comitato anti-frodi dell’Ue

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa mattina 13 maggio, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla riunione del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF) che si tiene a Palazzo Chigi. Il Comitato svolge attività consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali. Partecipa anche alla "Rete dei Referenti Antifrode" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. - (PRIMAPRESS)