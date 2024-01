Milano: morto un ciclista 37enne a Milano in uno scontro frontale con un auto. Accusa di omicidio per la donna al volante

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per la donna 25enne che ha investito un ciclista (37) con la bici elettrica a Milano è scattata l'accusa di omicidio stradale come atto dovuto. Ora bisognerà stabilire la dinamica dell'incidente che ha visto il veicolo e il ciclista impattarsi in uno scontro frontale nei pressi di un incrocio con semaforo. La donna si è fermata a prestare soccorso ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare. Le indagini dovranno consentire di capire chi non ha osservato lo stop del semaforo. Una circostanza drammatica che richiama, tuttavia, l'attenzione di vigili urbani e associazioni di categoria ad intervenire su comportamenti troppe volte trasgressivi da parte dei ciclisti che non osservano la corretta circolazione e le misure di sicurezza necessarie su strade ad alta densità di traffico.



- (PRIMAPRESS)