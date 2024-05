Inondazioni Veneto: è ancora allerta fino alle 14 di oggi. Campi e case sommerse dai fiumi esondati

(PRIMAPRESS) - VERONA - È ancora stato di emergenza in Veneto per il cedimento degli argini dei fiumi con allagamenti in molti comuni. In provincia di Vicenza sono crollati due ponti: il presidente della regione Luca Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza e almeno fino alle 14 di venerdì la Protezione Civile ha dichiarato un’allerta meteo rossa (il livello più alto) in diverse zone del Veneto, soprattutto nelle province di Verona, Vicenza e Padova. Campi agricoli, aziende ed edifici sono ancora sommersi dall'acqua in 77 comuni della regione. Molte strade sono inagibili e alcune zone sono rimaste per ore senza elettricità. Ieri e si prosegue oggi, con i vigili del fuoco che eseguono centinaia di interventi per il ripristino delle reti elettriche. - (PRIMAPRESS)