Milano: incendio nel carcere Beccaria. Evacuati parte dei detenuti nella notte

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un incendio è scoppiato nel carcere minorile Beccaria senza che vi siano stati feriti. Secondo i vigili del fuoco, le fiamme sono scaturite da una cella al secondo piano,i fumi ne hanno coinvolte altre 3, sempre al secondo piano. L'incendio è stato spento e nessuna persona è stata coinvolta.I Vigili del fuoco hanno impiegato circa tre ore per avere ragione delle fiamme sulle cui cause sono in corso indagini.Il rogo è scoppiato intorno alle 2 di notte e parte dei detenuti è stata fatta uscire dallo stabile per motivi di sicurezza. - (PRIMAPRESS)