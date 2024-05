Caso morte piccola Diana: la Corte d’Assise di Milano ha emesso sentenza d’ergastolo per Alessia Pifferi

(PRIMAPRESS) - MILANO - All'indomani della Festa della Mamma del 12 maggio, risulta, ove possibile, ancora più drammatica la sentenza di condanna per la morte per stenti della piccola Diana. La Corte d' Assise di Milano, ha emesso la sentenza di ergastolo per Alessia Pifferi. La donna è accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana,di 18 mesi, lasciandola sola in casa per 6 giorni, nel luglio 2022 per partire con un uomo. "E' una sentenza giusta", commenta il Pm "Ho visto una donna recitare una parte. Mi aspettavo l'ergastolo". Per la madre di Alessia Pifferi "è un dolore atroce.Si è dimenticata di esse- re una mamma. Deve pagare per quello che ha fatto". - (PRIMAPRESS)