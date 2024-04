Morte sul lavoro: a Cusago, nel milanese, un operaio egiziano 23enne stritolato da un compattatore di rifiuti

(PRIMAPRESS) - MiLANO - Incidente mortale sul lavoro a Cusago, nel Milanese, dove un operaio di origine egiziana è rimasto stritolato in un compattatore. Il giovane, 23 anni, stava lavorando per un'azienda che si occupa di rifiuti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 23enne non c'è stato nulla da fare. Per disincastrare il corpo del giovane è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Milano. Le cause dell'incidente non sono ancora state accertate. - (PRIMAPRESS)