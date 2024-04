Media: alla direzione Focus (Gruppo Mondadori) arriva Gian Mattia Bazzoli. Sostituisce Raffaele Leone

(PRIMAPRESS) - MILANO - Gian Mattia Bazzoli sarà il nuovo Direttore Responsabile di Focus, il brand del Gruppo Mondadori punto di riferimento della divulgazione scientifica e dell’intrattenimento. Bazzoli - secondo quanto si legge in una nota dell'editore - sarà in continuità con il precedente Direttore Raffaele Leone e proseguirà la strategia di valorizzazione del sistema Focus grazie all’ampia offerta di contenuti messi a disposizione e all’attenzione ai temi di attualità, accompagnate da un approccio scientifico e una rigorosa analisi dei fatti".

Gian Mattia Bazzoli, 53 anni, nato a Milano, con una laurea in Economia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, dopo alcune esperienze in ambito comunicazione e come redattore specializzato in scienza, salute, attualità ed economia, è entrato in Focus nel 2001 con la responsabilità del sito del mensile. Nel suo percorso professionale si è occupato prevalentemente di divulgazione scientifica sul web e sui social, contribuendo alla crescita del brand sulle varie piattaforme fino al 2018, quando è stato nominato Vice Direttore di Focus e Focus Storia. Dal 2021 ha collaborato alla realizzazione di Focus Live, il grande evento incentrato sulla divulgazione scientifica che si tiene ogni anno al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano e che ha registrato 18.000 partecipanti nell'ultima edizione. Negli anni ha maturato una profonda conoscenza del brand Focus, potendo collaborare con i 4 direttori che lo hanno preceduto, e del suo pubblico.

Al neo direttore che si insedierà già il 22 aprile prossimo, sono arrivate le congratulazioni di Carlo Mandelli, Amministratore delegato Mondadori Media, area Magazine, e al contempo, i ringraziamenti a Raffaele Leone per la professionalità, l’entusiasmo e l’energia con cui ha diretto dal 2019 ad oggi il sistema Focus e per i quasi 20 anni spesi ricoprendo ruoli apicali nei magazine del Gruppo. - (PRIMAPRESS)