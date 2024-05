Bologna: sottoposto a fermo Giampiero Gualandi (63), per la morte di Sofia Stefani uccisa da un colpo di pistola

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - I carabinieri di Bologna hanno sottoposto a fermo Giampiero Gualandi, 63 anni, per l'omicidio di Sofia Stefani, ex collega vigilessa rimasta uccisa da un colpo di pistola alla testa esploso dall'arma di Gualandi, ex comandante dei vigili. La vittima aveva 33 anni. Il fatto è avvenuto nella sede dei vigili di Anzola Emilia, in provincia di Bologna. In passato i due avrebbero avuto una relazione. Nell'interrogatorio l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Inizialmente aveva par- lato di colpo partito accidentalmente. - (PRIMAPRESS)