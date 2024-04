Milano: arrestate 12 guardie del carcere minoriele "Beccaria" per lesioni e tortura

(PRIMAPRESS) - MILANO - Tredici agenti di Polizia penitenziaria -12 ancora in servizio nella struttura- sono i destinatari di misure di custodia in carcere per maltrattamenti ai giovani detenuti nel minorile milanese "Beccaria". Partita da segnalazioni arrivate anche tramite il Garante dei detenuti, l'inchiesta coinvolge altri 8 agenti, per i quali è scattata la sospensione dai pubblici uffici. I Pm ipotizzano a vario titolo i reati di maltrattamenti, tortura, lesioni, falso ideologico e una tentata violenza sessuale. - (PRIMAPRESS)