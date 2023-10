Milano: collettivi scolastici inneggiano a torture Hamas. Indagine del Ministero dell’Istruzione

(PRIMAPRESS) - MILANO - Accertamenti in corso su mandato del Ministero dell'Istruzione nelle scuole milanesi che avrebbero inneggiato alle torure di Hamas. "Se è vero che alcuni collettivi scolastici hanno inneggiato ad Hamas alla morte dei ragazzi israeliani vanno per- seguiti. Farò partire nostre ispezioni nelle svuole coinvolte, chiedendo alla Procura di promuovere un'azione penale per odio razziale". Così il ministro dell'Istruzione Valditara. I collettivi studenteschi dei licei Manzoni e Setti Carraro di Milano hanno condiviso sui social messaggi di inci- tamento alla resistenza palestinese contro Israele. "Bello se brucia Tel Aviv. La Palestina vive, la resistenza vive", è scritto sui social. - (PRIMAPRESS)