Kenya: la rottura di una diga a Nord di Nairobi provoca oltre 40 vittime. Da marzo le piogge hanno causato 103 morti

(PRIMAPRESS) - KENYA - Sono almeno 42 le vittime del crollo di una diga in una città a nord di Nairobi, in Kenya. Lo ha riferito la governatrice della contea di Nakuru, Kihika. "Quarantadue è una stima prudente. Ci sono ancora molte persone sepolte nel fango, stiamo lavorando per il loro recupero", ha detto la governatrice. Il Paese è flagellato da forti piogge e inondazioni che hanno devastato ampie zone del territorio spazzando via anche molte case. Sono almeno 103 le vittime e molte le persone costrette a lasciare le case per l'emergenza che va avanti da marzo. - (PRIMAPRESS)