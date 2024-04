Spagna, Sanchez: “Non mi dimetto”. Azzerate le ipotesi dimissioni dopo l’inchiesta per corruzione della moglie

(PRIMAPRESS) - MADRID - L'atteso discorso del premier spagnolo Pedro Sanchez non ha prodotto grandi sorprese: "Resto alla guida della Spagna". La decisone di Sanchez di non dimettersi è arrivata dopo l'apertura di un'inchiesta per corruzione nei confronti della moglie, su denuncia delle destre. "Ho deciso di continuare alla guida del governo della Spagna", ha detto Sanchez in un discorso alla Nazione. "Continuerò ad essere premier con più forza di prima", ha aggiunto, malgrado "una campagna di destabilizzazione contro la mia famiglia da 10 anni". - (PRIMAPRESS)