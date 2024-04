Europee 2024: oggi la presentazione del Manifesto PPE con Antonio Tajani alla Fondazione De Gasperi di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sottoscrivere un Manifesto di adesione ai valori del Partito Popolare Europeo da parte delle forze civiche moderate che, assieme a Forza Italia, nel rispetto delle singole storie e identità, lavoreranno per una prospettiva politica comune. Ed è nell'appuntamento di oggi 29 aprile che. presso la sede della Fondazione De Gasperi di Roma, si guarderà alle elezioni europee del 2024 come un passaggio fondamentale per il futuro dell’Unione Europea e dell’Italia. L'invitoarriva dal segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, che - nei giorni scorsi - ha lanciato un appello ai moderati in nome dei comuni valori europeisti e liberali. - (PRIMAPRESS)