Pesaro: la Sonosfera fa ritorno a “casa” dopo il record di visitatori al Fuorisalone della Milano Design Week

(PRIMAPRESS) - PESARO - Fa rientro nella sua sede naturale di Pesaro la Sonosfera, il teatro acustico che era stato "spostato" a Milano per il Fuorisalone della Milano Design Week. Una presenza conclusasi ieri con un pubblico record, nella trasferta milanese nel corso di Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura.

Oltre 8500 i visitatori che, in 13 giorni, hanno fruito del programma di Sonosfera®, proposto anche in lingua inglese, di ‘Fragments of Extinction /Frammenti di estinzione - Il Patrimonio Sonoro degli Ecosistemi’ del ricercatore e compositore eco-acustico David Monacchi. Per la prima volta installata fuori dalla città marchigiana, Sonosfera® è stata allestita da Interni nell’ambito della mostra-evento Cross Vision nel Cortile d’Onore Pio VII dell’Università Cattolica di Milano, grazie ad un lavoro congiunto tra Comune di Pesaro, CTE Square - Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro e Renco spa. Un successo confermato anche dal riconoscimento assegnato dal pubblico all’installazione, votata tra gli eventi (4° posto) più memorabili della Milano Design Week 2024 dei Fuorisalone Award. “Sonosfera® conferma la rilevanza e l’attualità de ‘La natura della cultura’ tema Pesaro 2024 e la capacità attraverso i suoi contenuti di conquistare un’attenzione speciale all’interno di una delle più rilevanti eventi nazionali e internazionali”, sottolineano Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza di Pesaro e Silvano Straccini, direttore generale di Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura.

“Sonosfera® permette di realizzare un'integrazione innovativa di arte, natura e tecnologia, pilastri del programma culturale di Pesaro 2024 – continua Straccini -, offrendo ai visitatori un'esperienza di ascolto profondamente coinvolgente e unica” e ancora di più “permette di promuovere la consapevolezza ecologica e la conservazione della biodiversità attraverso l'innovativo utilizzo del suono. Il progetto va oltre l'intrattenimento, educa e sensibilizza sull'importanza del rispetto per l'ambiente” costituisce uno strumento di consapevolezza verso il cambio di paradigma e la transizione ecologica, ormai richiesti inderogabilmente alla nostra civiltà”.

Per Giovanni Gasparini presidente di Renco Spa, “Abbiamo investito nel progetto Sonosfera® al Fuorisalone 2024 perché l’esperienza che fa vivere alle persone che si immergono in questo anfiteatro tecnologico funge da acceleratore di coscienza ambientale verso una transizione energetica che è l’unica via per salvare il Pianeta. Il nostro gruppo traduce in azioni e progetti i principi di sostenibilità ambientale sociale e economica. Chi vive la Sonosfera® percepisce in modo forte il rischio che perdendo foreste, biodiversità ed ecosistemi, si mettono a rischio il Pianeta e la salute di chi lo vive. Essere riconosciuti tra i migliori progetti del Fuorisalone 2024 è fattore di stimolo per continuare nell’investimento su cultura e consapevolezza. Siamo consapevoli che solo le relazioni umane, l'innovazione tecnologica e gli investimenti per l'ambiente e nella bellezza possono costruire un modello di sviluppo sostenibile e lasciare un mondo migliore alle generazioni future”. Sonosfera® tornerà a essere fruibile nella Capitale italiana della cultura, da giugno, nella sede dei Musei Civici che accoglierà, dal 26 maggio al 9 giugno, la produzione originale site-specific di Twin Color, il nuovo a/v show di Murcof e Simon Geilfus, progetto di dossier di Pesaro 2024 che sfrutterà il sistema di proiezioni a 360° e le stimolazioni multisensoriali di Sonosfera®. - (PRIMAPRESS)