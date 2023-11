Milano: arrestato un algerino ricercato per appartenenza all’Isis con mandato internazionale

(PRIMAPRESS) - MILANO - La polizia ha arrestato a Milano un algerino di 37 anni su cui pendeva un mandato di cattura internazionale per associazione terroristica. Davanti agli agenti l'uomo ha gridato "Allah Akbar" e ha tentato di prendere un coltello con una lama di 12 cm dal suo zaino. Sconosciuto alla polizia italiana, il 37enne era ricercato in Algeria perché ritenuto appartenente alle milizie dello Stato Islamico impiegate sul fronte siro-iracheno. Ora è in carcere in attesa di essere estradato in Algeria. - (PRIMAPRESS)