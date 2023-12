Migranti: salta la ratifica dell’accordo di oggi Albania-Italia per la “Zona rimpatri”. La Corte di Tirana: “Viola le convenzioni”

(PRIMAPRESS) - TIRANA (ALBANIA) - Tanto rumore per nulla. Potrebbe riassumersi così, la fine dell'intesa tra il governo di Tirana è quello italiano per la creazione di una zona di accoglienza di migranti in attesa di espulsione. Un'intesa che aveva provocato la rabbia nelle opposizioni politiche dei due paesi. Ora la Corte di Tirana ha sospeso l'accordo sottoscritto dai leader dei due paesi Rama e Meloni. La Corte ha, infatti, accolto due ricorsi presentati dalle opposizioni albanesi che sospendono le procedure parlamentari per la ratifica dell'accordo che era prevista per oggi. L'accordo per i ricorrenti viola le convenzioni internazionali. - (PRIMAPRESS)