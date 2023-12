Migranti, Piantedosi: “Non abbiamo raggiunto l’obiettivo di contenimento del governo ma fermati 121.883”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il numero degli arrivi di quest'anno non coincide certo con l'obiettivo delle politiche che il governo ha avviato (...)con il fine di contrastare e sconfiggere il traffico di esseri umani, ma ne sarebbero arrivati ancor di più se non avessimo adottato le misure varate in questi mesi". Così il ministro dell'Interno Piantedosi alla Stampa. La collaborazione con Tunisi e Libia ha permesso di fermare "migliaia di altri arrivi, 121.883 persone,numero non lontano da quello delle persone arrivate,e di arrestare centinaia di trafficanti". - (PRIMAPRESS)