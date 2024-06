Centro migranti Albania, Meloni e Rama assicurano la partenza del l’hotspot ad agosto. La premier: “Sarà un modello”

(PRIMAPRESS) - ALBANIA - L'hotspot dei migranti in Albania, frutto dell'accordo con l'Italia sarà operativo da agosto. Questo è quanto emerso dall'incontro di oggi in Albania della Presidente del Consiglio, Meloni e il ministro degli Interni, Piantedosi con il premier Rama. "Ringrazio il premier Rama e il popolo albanese per un accordo di grande respiro europeo". Così la premier Meloni in visita in Albania al centro per migranti a Shengjin. "Solidarietà per la campagna denigratoria contro l'Albania" "I due centri saranno operativi dal 1° agosto. L'accordo sta diventando un modello,15 Stati Ue chiedono di seguirlo" La spesa è di 670 milioni di euro per 5 anni,spiega. "Non spendiamo risorse aggiuntive,facciamo un investimento. E' una realtà molto diversa dal racconto di violazioni dello Stato di diritto".

Ieri sera la Segretaria del Pd, Ely Schlein, intervenendo a Porta a Porta da Bruno Vespa su Rai1, si è detta contraria all'accordo sui centri per migranti in Albania: "lede il diritto d'asilo che sta in Costituzione" ed è "una grande presa in giro". Siamo contrari a questo ac- cordo cinico perché allunga le sofferenze delle persone salvate in mare". - (PRIMAPRESS)