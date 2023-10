Migranti: nella notte sbarcati in 300 a Lampedusa. Segnalate altre imbarcazioni in rotta verso l’isola

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - In una sola notte sono 300 i migranti sbarcati a Lampedusa. Su due imbarcazioni diverse prima in 258 e poi 69 hanno raggiunto l'approdo siciliano. Si tratta di bengalesi, pakistani, egiziani, sudanesi, nigeriani e siriani. E' stata la motovedetta G212 della Guardia di Finanza a soccorrerli. I due gruppi hanno riferito di essere salpati da al-Zawiya in Libia, pagando 5mila dollari a testa per la traversata. I pattugliamenti al largo di Lampedusa hanno già segnalato altre imbarcazioni in rotta per l'isola siciliana. - (PRIMAPRESS)