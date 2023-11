(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Uno sbarco di 400 migranti nella notte a Lampedusa. Un peschereccio, con a bordo quasi tutti originari del Bangladesh, è giunto a Lampedusa ed ha attraccato al molo commerciale. A scortare il peschereccio fino alla banchina, per evitare rischi per le forti raffiche di vento, è stata una motovedetta della Guardia co- stiera. - (PRIMAPRESS)