Lampedusa: in meno di 48 ore sbarcati circa 700 migranti. Hotspot di nuovo al collasso

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - L'hotspot di Lampedusa di nuovo al collasso. Ieri notte e la precedente, in meno di 48 ore sono sbarcati circa 700 migranti. Altri 153 sono approdati sull'isola a bordo di tre barchini soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di porto. Nel primo gruppo 46 persone, tra cui due donne: sono di nazionalità senegalese, gambiana, nigeriana e ivoriana. Nel secondo gruppo 57 (13 donne e 5 minori) malesi, guineani, gambiani. E in un terzo gruppo 50, fra cui 9 donne e 11 minori, di nazionalità liberiana, senegalese e camerunese. Trasportati nell'hotspot. A Lampedusa in circa 48 ore, sbarcati in 697. - (PRIMAPRESS)