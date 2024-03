Lampedusa: salvati dalla Guardia Costiera 51 migranti al largo dell’isola. Tra loro 11 donne e due bambini

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Un gruppo di 51 migranti sono finiti in mare a largo di Lampedusa durante il soccorso da parte della guardia costiera. I militari sono riusciti a salvare 50 persone fra cui 11 donne e 2 minori. Tuttavia manca all'appello un giovane di 15 anni che al momento viene dato per disperso e per il quale sono subito scattate le ricerche. La barca lunga 7 metri in ferro era salpata alle 20 di venerdì da Sfax, in Tunisia. A bordo c'erano migranti provenienti dal Senegal, dal Gambia e dalla Guinea. - (PRIMAPRESS)