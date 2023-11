Lampedusa: sbarcati 576 migranti provenienti dalla Libia. Ieri altri 12 sbarchi in cui ha perso la vita una bimba

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Sono 576 i migranti sbarcati a Lampedusa, originari di Egitto, Marocco, Pakistan, Siria, Bangladesh e Iraq. Erano a bordo di un peschereccio, agganciato e scortato da Guardia di Finanza a Guardia costiera fino al molo commerciale. Il natante sarebbe salpato domenica sera da Zwara, in Libia. Altre 43 persone di Gambia, Guinea, Mali e Senegal sono approdate successivamente, partite sempre domenica sera da Sfax, Tunisia. Ieri 12 sbarchi e una bimba di 2 anni morta in un naufragio, Nell'hotspot 907 persone, di cui 130 in partenza. - (PRIMAPRESS)