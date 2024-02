Intelligenza artificiale, Borgonzoni (MIC): “Ue ha condiviso nostra linea su tutela diritto d’autore”

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'intelligenza artificiale innegabile progresso tecnologico ma con regole per il suo utilizzo. È questo l'obiettivo che si è data l'Unione Europea e a favorirne il raggiungimento c'è anche il contributo dell'Italia sulla questione del diritto d'autore che nei mesi scorsi aveva visto paralizzata l'intera industria del cinema americano per le proteste di sceneggiatori, registi ed attori. Una protesta che si era riverberata anche in Italia. “La linea da noi portata avanti per il riconoscimento dell’importanza di tutelare il diritto d’autore e della tracciabilità dei contenuti utilizzati dall’intelligenza artificiale è stata ora recepita dal Consiglio dell’Unione Europea. Un decisivo passo in avanti a salvaguardia della creatività umana rispetto al grande strumento che è l’intelligenza artificiale, quando normata”. Così la dichiarazione del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. - (PRIMAPRESS)