Musei italiani: il MIC comunica i dati di presenze nel 2023 e registra un record con il Colosseo in testa

ROMA - È record di visite nei musei italiani con in testa il Colosseo. I dati sono riferiti al 2023 con più di 57 milioni di visitatori. A comunicarlo è il Ministero della Cultura (MIC) e si riferisce a dati relativi agli ingressi nei musei e parchi archeologici nazionali per l'anno passato. Il numero assoluto di visitatori registrato non ha precedenti. A guidare questa classifica è il Colosseo che supera tutti anche per la curiosità che va oltre la cultura perchè sostenuta anche dai miti cinematografici. Il confronto con il 2022 indica un aumento di 10,7 milioni di visitatori, pari a un incremento di quasi il 23%.