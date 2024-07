Addio al professor Gabriele Falciasecca dell’Alma Mater lo studioso di Guglielmo Marconi

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Addio a Gabriele Falciasecca, professore emerito dell'Alma Mater, che è stato Presidente della Fondazione Marconi per oltre vent'anni, concentrando gran parte della sua attività di ricerca e di studioso sulle comunicazioni mobili e personali. Docente di Ingegneria elettronica e telecomunicazioni per l'energia dell'Università di Bologna. Ordinario di "Microonde" dal 1980, ha tenuto anche gli insegnamenti di "Radiotecnica", "Campi Elettromagnetici e Circuiti". Ha progettato il museo Guglielmo Marconi, oggi presente all'interno della Villa Griffone raccogliendo molte delle esperienze più significative di quel periodo. Ha stimolato la creazione del Consorzio Elettra 2000 per la promozione della ricerca nel campo dell'impatto ambientale della radio e degli usi sociali della medesima. "Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di un illustre docente universitario molto apprezzato in città. Attento conoscitore di Guglielmo Marconi, nella sua autorevole carriera di studioso e ricercatore, tra incarichi ricoperti e pubblicazioni prodotte, Falciasecca è infatti sempre stato in prima linea per mettere in luce la figura e l’attività del Premio Nobel per la Fisica”. Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni alla notizia della scomparsa di Gabriele Falciasecca, membro del Comitato nazionale per le celebrazioni del 150esimo anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, istituito con decreto del Ministero della Cultura. “Mi stringo al dolore dei suoi cari” aggiunge infine. - (PRIMAPRESS)