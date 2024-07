Bologna: Borgonzoni (MIC) alla presentazione dello spettacolo multimediale “Marconi.Alive”

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, sabato 20 luglio 2024 alle ore 21.45, a Bologna, presso Piazza Maggiore, il Ministero della Cultura, il Comitato Marconi 150., presenterà insieme a Cinecittà ed Archivio Luce, lo spettacolo multimediale immersivo “MARCONI.Alive. Rendere Visibile l’Invisibile”.

Ideato dalla società di produzione audiovisiva e agenzia transmediale One More Pictures - tra gli sponsor dell’evento - e previsto nell’ambito del festival “Sotto le stelle del cinema”, promosso dalla Cineteca di Bologna, “MARCONI.Alive” combina diversi linguaggi performativi: cinema, teatro, danza, movimenti acrobatici aerei, light e laser show, videomapping.

Il pubblico potrà ammirare le straordinarie live performance dirette da Luca Tommassini alla presenza di Giorgio Moroder. "Sono orgogliosa – ha affermato il Sottosegretario Lucia Borgonzoni – di poter presentare questa iniziativa, fortemente voluta dal Ministero della Cultura e pensata per accompagnare un pubblico quanto più ampio possibile alla scoperta di Guglielmo Marconi. A condurre gli spettatori verso la conoscenza non solo delle sue invenzioni ma anche del suo profilo di uomo e di imprenditore sarà l'arte nelle più diverse espressioni. Un racconto mai visto prima per uno dei progetti più spettacolari finora realizzati sulla figura del Premio Nobel per la Fisica. E tutto questo nella sua Bologna. Ma non finisce qui. Lo spettacolo – ha aggiunto infine – è solo un tassello della serie di iniziative promosse per celebrare Marconi nel 150° anniversario dalla sua nascita. Tra le prossime tappe anche la mostra a lui dedicata che aprirà a Roma". "MARCONI.Alive" è un viaggio al confine fra arte e tecnologia alla scoperta del genio e delle invenzioni di Guglielmo Marconi attraverso cinque composizioni sceniche, ognuna dedicata ad una nuova sfumatura di Marconi: il genio, l'umanista, il sogno di un mondo connesso. A guidare il pubblico in questa narrazione, Aether, la "tessitrice di connessioni", che con voce poetica rivelerà gli aspetti nascosti di Marconi, le sue intenzioni e la sua umanità.