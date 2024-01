Inchiesta Ferragni-Balocco: il caso passa nelle mani della Procura di Milano

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sarà la procura di Milano ad indagare sul caso dei panettoni della solidarietà firmati dall'imprenditrice social Chiara Ferragni. A stabilirlo è stata la Procura generale della Cassazione che ha stabilito la competenza dei magistrati milanesi. Sulla vicenda Ferragni-Balocco era stato sollevato il conflitto di competenza territoriale tra gli inquirenti di Milano e Cuneo. Nell'inchiesta sulla vendita dei pandori griffati, parte del cui ricavato sa- rebbe dovuto andare in beneficenza,so- no indagate per truffa Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, Ad dell'azienda. L'influencer è indagata anche per le vendite benefiche delle uova di Pasqua e la bambola Trudi. - (PRIMAPRESS)