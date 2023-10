(PRIMAPRESS) - ROMA - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani venerdì 13 e sabato 14 ottobre sarà in visita ufficiale in Mozambico e nella Repubblica del Congo. Meloni sarà già in volo questa sera per la destinazione africana con l'obiettivo di diversificazione degli approvvigionamenti energetici delineati con il "Piano Mattei". - (PRIMAPRESS)