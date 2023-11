Giornata vittime della strada, Matterella: “Una drammatica emergenza che colpisce i giovani in particolare”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Giornata delle vittime della strada: "Una drammatica emergenza, che non può tradursi in rassegnazione di fronte a un fenomeno che colpisce in particolare giovani e giovanissimi".Così il Presidente Mattarella, per la Giornata delle vittime della strada. "La sicurezza stradale è una priorità, un obiettivo da realizzare con azioni concrete e immediate",sottolinea. "Un compito che richiede l'impegno di tutti".Necessari interventi sulla sicurez- za delle infrastrutture e una cultura della responsabilità alla guida. Registrate oltre 53mila vittime da gennaio a settembre 2023. - (PRIMAPRESS)