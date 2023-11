Gerusalemme: annullata la Biennale d’Arte. Mostre di solidarietà a New York, Buenos Aires e in Italia

(PRIMAPRESS) - GERUSALEMME - Sarà rinviata nella primavera 2024 la 6ª edizione della Biennale di Gerusalemme che avrebbe dovuto essere inaugurata oggi 9 novembre 2023 con 35 mostre e con 200 artisti provenienti da diverse parti del mondo. Ad annunciarlo è stato il fondatore e direttore creativo della Biennale, Rami Ozieri. Con una dimostrazione di solidarietà a sostegno a Israele, molti artisti e curatori hanno deciso di allestire alcune delle mostre della Biennale in programma a livello internazionale nelle proprie città d’origine. Le mostre apriranno questo mese a New York, Buenos Aires e in Italia a Casale Monferrato, con altre mostre previste a breve in altre località. - (PRIMAPRESS)