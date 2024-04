Israele: fiaccolata di protesta sotto la casa di Netanyhau in Aza Road a Gerusalemme

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Se oggi Benjamin Netanyhau andasse alle elezioni sarebbe una debacle totale un pò come è accaduto per Erdogan in Turchia nelle elezioni amministrative. Netanyhau è isolato in casa quanto nei rapporti internazionali. Ieri notte la protesta dei suoi cittadini lo ha raggiunto fin sotto casa. Migliaia di manifestanti sono riusciti a superare i cordoni di sicurezza e hanno raggiunto l'ingresso della casa del primo ministro israeliano in Aza Road a Gerusalemme. Sventolando bandiere israeliane e tenendo alte le torce, i manifestanti hanno chiesto le dimissioni del premier, nuove elezioni e un accordo che possa riportare a casa gli ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. In testa alla marcia c'erano i familiari degli ostaggi.

Dopo la morte dei 7 operatori della Ong americana World Central Kitchen, la comunità internazionale, compresa l'Ue, ha chiesto conto di questa azione in evidente violazione delle regole d'ingaggio nei conflitti. Ma c'è anche l'altro risvoltò della medaglia che è la subdola infiltrazione dei guerriglieri di Hamas in tutte le operazioni umanitarie per potersi muovere sui territori presidiati dalle truppe di Israele. Ospedali e convogli di aiuti alimentari sono il mezzo per spostarsi mettendo a rischio la vita di civili e operatori come è accaduto per la Ong americana. - (PRIMAPRESS)