Malta: aprirà il 14 marzo la sua prima Biennale d’Arte con un padiglione dedicato all’Ucraina

(PRIMAPRESS) - MALTA - Si aprirà Giovedì 14 marzo, la prima edizione di maltabiennale.art, dove si inaugura il Padiglione nazionale dell'Ucraina con From South to North, un progettodell’artista Alevtina Kakhidze che, intrecciando biografia e storia, indaga il passato imperiale che Malta e Ucraina condividono. La mostra è allestita a Villa Portelli, residenza coloniale britannica nella località di Kalkara - uno dei tre siti su cui si sviluppa la Biennale -, e a partire dalla sede stessa, suggerisce spunti di riflessione sulle intricate dinamiche che hanno visto e vedono protagonisti Ucraina e Mediterraneo. Proponendo un ribaltamento della prospettiva geografica che riposiziona Odessa a Nord del Mediterraneo piuttosto che a Sud dell'Impero Russo, nel suo progetto Alevtina Kakhidze disegna, mappa e racconta, l'intreccio paradossale dei destini umani nei contesti imperiali. L’installazione site-specific del Padiglione ruota attorno alle immagini del nuovo film All Good che si dirama nell'ambiente espositivo tramite segni e disegni. Il racconto dell'artista è rivolto alla storia della propria famiglia, innervando una vicenda intima e personale in un contesto internazionale caratterizzato dalla guerra e dalla dicotomia tra impero e colonia. Emerge così una inaspettata vicinanza tra generazioni e tra la storia dei paesi Europei, di Malta e dell'Ucraina. Il Padiglione ucraino From South to North alla maltabiennale.art 2024 è realizzato dalla ONG Cultural Practices con il sostegno della fondazione IZOLYATSIA, di Trans Europe Halles e di Malý Berlín e cofinanziato dal programma ZMINA: Rebuilding, creato con il sostegno dell'Unione Europea nell'ambito di un bando dedicato al sostegno degli sfollati ucraini e dei settori culturale e creativo ucraino. Partner speciale del Padiglione è Aromateque. - (PRIMAPRESS)