Gerusalemme: oggi cerimonia al Muro del Pianto in ricordo delle vittime del 7 ottobre

(PRIMAPRESS) - GERUSALEMME - Oggi lunedì 6 novembre (alle 17 ora italiana) al Muro del Pianto di Gerusalemme si terrà una cerimonia speciale per ricordare il 30° giorno dal barbaro attacco terroristico di Hamas e dal massacro del 7 ottobre che ha dato il via ad un conflitto che ha generato centinaia di morti tra israeliani e palestinesi. Durante la cerimonia, saranno accese 1.400 candele commemorative in ricordo delle vittime e alla presenza dei loro familiari che da giorni stanno chiedendo a Netanyhau di intervenire con una trattativa per il rilascio degli ostaggi ancora in mano ad Hamas.Al termine della cerimonia, i partecipanti potranno avvicinarsi alle candele per recitare i Salmi in ricordo dei loro cari. L'evento sarà trasmesso in live streaming sul sito web del Qotel, il Muro del Pianto: https://thekotel.org/en/137796/ - (PRIMAPRESS)