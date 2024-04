Gerusalemme: auto investe due persone. Polizia: "E' un atto terroristico. Trovata un'arma improvvisata"

(PRIMAPRESS) - GERUSALEMME - Tre pedoni sono stati investiti dalla stessa macchina in due luoghi diversi a Gerusalemme, hanno riferito questa mattina i media israeliani. Secondo quanto riportato dal capo del servizio medico locale, Magen David Adom (MDA) arrivato sul posto, "Alle 07:52, è stata fatta una chiamata riguardante due persone che sono state colpite da quello che sembrerebbe lo stesso veicolo in due luoghi diversi. "

Lo speronamento defnito terroristico è avvenuto in Yermiyahu Street a Romema, Gerusalemme, entrambi i pedoni sono rimasti leggermente feriti, uno è stato evacuato allo Shaare Zedek Medical Center, l'altro ha preferito non ricevere ulteriori cure. La MDA ha fornito loro le prime cure, "eravamo vicini alla scena e siamo arrivati ​​in pochi minuti", hanno detto i paramedici della MDA Yitzhak HaKesef e Daniel Levi. I due paramedici hanno spiegato che un ragazzo di 18 anni è stato visto con una ferita alla testa ed era molto agitato. "Gli abbiamo fornito cure mediche e lo abbiamo portato in ospedale in condizioni lievi", hanno aggiunto.

I paramedici hanno inoltre spiegato che "Le persone presenti sul posto ci hanno detto che mentre era impegnato a bruciare il chametz, un veicolo lo ha investito all'ingresso del parcheggio tra gli edifici". "Due terroristi sono fuggiti a piedi e un'arma improvvisata è stata trovata lungo il percorso di fuga", ha riferito la polizia israeliana.