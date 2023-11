Urbino e Gradara pronte ad ospitare la Biennale d’Arte Premio Marche sotto il segno di Raffaello

(PRIMAPRESS) - URBINO - Dal 25 novembre 2023 torna il Premio Marche – Biennale d’arte contemporanea, tra le più note e significative manifestazione d’arte del centro Italia e di maggiore rilevanza e tradizione storica tra quelle nelle Marche. Come in passato, anche l’edizione 2023 del Premio Marche si articolerà in due diversi momenti e modalità espositivi: da fine novembre negli spazi espositivi della Galleria Civica d’Arte Albani di Urbino è prevista “Under Raffaello”, mostra d’arte contemporanea nonché Rassegna di artisti italiani invitati; nella primavera del nuovo anno il Premio Marche proseguirà al MARV - Museo d'arte Rubini Vesin di Gradara (PU) con una mostra monografica, dal titolo “Intorno allo stato dell’arte nelle Marche”, che sarà una rivisitazione degli artisti marchigiani presenti alla Biennale di Venezia del 150° dell’Unità d’Italia, secondo una scelta di artisti corrispondenti al taglio critico del Comitato Scientifico. L’inaugurazione dell’intera manifestazione è fissata per sabato 25 novembre 2023 alle ore 16,30 presso la Sala conferenze del Giardino d’Inverno a Palazzo Ducale di Urbino, sede della Galleria Nazionale delle Marche; per l’occasione interverranno i curatori delle mostre Camillo Langone, Bruno Ceci, Gualtiero De Santi, Andrea Carnevali e Cecilia Casadei, Stefano Tonti (coordinatore della Rassegna), Luca Baroni (direttore del MARV di Gradara), e Stefano Brachetti per la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino. In tutto saranno oltre sei mesi di arte contemporanea - marchigiana e non - per una manifestazione che, grazie al Comitato Scientifico (formato da Stefano Brachetti, Bruno Ceci, Gualtiero De Santi, Fabio Mariano+, Stefano Papetti, Stefano Tonti e Arianna Trifogli) e alla curatela di Andrea Carnevali, Cecilia Casadei e Camillo Langone arricchiranno anche l’offerta storico-artistica nel programma di Pesaro Città Capitale italiana della cultura nel 2024. - (PRIMAPRESS)