Forum Davos: oggi gli interventi di Macron, Rutte, Sánchez, Guterres e Milei

DAVOS (SVIZZERA) - La seconda giornata dell'Economic Forum di Davos in Svizzera, oggi 17 gennaio, vedrà gli interventi del presidente francese Emmanuel Macron, del premier olandese Mark Rutte, del premier spagnolo Pedro Sánchez, del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e del neoeletto presidente dell'Argentina Javier Milei. I conflitti di Ucraina e Israele resteranno al centro dell'attenzione ma sarà anche il nodo di quanto sta accadendo nel Mar Rosso a chiedere soluzioni per il pesante bilancio sull'import ed export che vede le navi mercantili ed i cargo evitare la rotta del Canale di Suez per il pericolo degli attentati Houthi dallo Yemen.